Stovini su Pioli: “Conosce la piazza, la scelta è azzeccata”

Sugli obiettivi per questa nuova stagione, Stovini spiega: "La Fiorentina in Conference parte favorita anche se in questi anni non si è mai vinta e vincere finalmente un trofeo sarebbe comunque importante ma deve pensare anche al campionato. Giudizio su Kean? Bisogna vedere se in questi due giorni arriveranno offerte importanti e la volontà del giocatore. Certo se va via certe certezze verrebbero meno. Ma io resterei in un club dove è stato apprezzato ed ha ritrovato fiducia".