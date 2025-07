Marino: “Inserimento del Milan per Lucca? L’Udinese è molto brava a…”

Lorenzo Lucca , attaccante classe 2000, è uno dei nomi caldi di questa sessione di mercato e potrebbe lasciare l'Udinese. Mentre il Napoli sembra in pole position, avendo già raggiunto un accordo con il giocatore, anche il Milan è stato accostato al calciatore. A fare chiarezza sul futuro del centravanti è intervenuto a Radio Kiss Kiss Pierpaolo Marino , ex dirigente bianconero e profondo conoscitore dell'ambiente friulano. Le sue parole potrebbero offrire spunti preziosi sulle prossime mosse di mercato.

"Lucca ha caratteristiche di fisicità uniche ed è giovane, non si trovano molti attaccanti come lui. Inserimento del Milan per il giocatore? L’Udinese è molto brava ad inserire dei club per far alzare il prezzo, però vediamo che succede"