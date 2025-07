Sabato il test contro il Milan Futuro, poi la partenza per la tournée estiva

Il Milan è entrato nella sua seconda settimana di preparazione sotto la guida di Massimiliano Allegri . Gli allenamenti a Milanello procedono a ritmo serrato, con doppie sedute quasi ogni giorno. All'appello mancano ancora i due nuovi acquisti, Santiago Gimenez e Luka Modric , attesi per inizio agosto .

Questa settimana segna un'accelerazione per i rossoneri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sabato mattina, la squadra svolgerà una partitella a porte chiuse contro il Milan Futuro, un primo test interno al Centro Sportivo di Milanello. La sera stessa, i giocatori partiranno per la tournée estiva in Oceania e Asia.