Milan-Torino, Tomori: “Vogliamo vincere e fare un altro clean sheet”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Torino, partita della 2^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Sappiamo bene che l'atmosfera stasera sarà calda: vogliamo vincere. Siamo agitati per iniziare il campionato qui a 'San Siro' quest'anno e vogliamo vincere. Volevamo iniziare il campionato con una vittoria, l'abbiamo fatto. Il clean sheet per noi difensori e la squadra è una cosa buona. Vogliamo fare lo stesso stasera in uno stadio pieno. Siamo concentrati solo sulla vittoria e i tre punti".