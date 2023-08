Milan-Torino, De Calò: “È un test serio. Per Pioli non sarà facile”

"Nel debutto stagionale a San Siro, i rossoneri devono dare continuità al primo tempo giocato a Bologna contando sulla brillantezza di Pulisic, gli inserimenti di Reijnders, l’orgoglio di Leao. Per Pioli non sarà facile: sette mesi fa, i granata in dieci avevano eliminato il Milan dalla Coppa Italia; e in campionato, dopo la crisi di gennaio, i rossoneri avevano fatto molta fatica contro la fisicità dell’impianto di Juric. È un test serio, dunque, anche in vista del primo scontro diretto di venerdì prossimo, col Milan impegnato contro la Roma di Mou che nell’occasione potrebbe già contare sulla potenza di Lukaku". LEGGI ANCHE: Milan-Torino, ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro