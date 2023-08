Torino, Juric: “Il Milan ha tanta qualità, si vede il lavoro di Pioli”

Infine, Juric ha concluso con un pensiero sulla possibile cessione di Schuurs: "Le cessioni non sono un male assoluto, sono opportunità. Se riesci ad alzare il valore di un giocatore e lo vedi bene per reinvestire come il Milan con Tonali, non deve essere una cosa solo negativo. Abbiamo un passato al Toro, giocatori non venduti che il rendimento è diventato scadente. Se arriva gli ultimi giorni, deve essere bravo Vagnati che è vigile e attento. Per ora non c'è niente di concreto, speriamo di andare avanti così". LEGGI ANCHE: Milan-Torino, filosofie agli opposti. Quante differenze!