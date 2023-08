Milan-Torino, filosofie agli opposti: quante differenze!

Cambio anche in rosa

Anche la rosa è cambiata molto: dopo i milioni ricevuti dalla cessione di Sandro Tonali, è partito il calciomercato rossonero, con Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze, Musah, Sportiello, Romero e anche l'ultimo arrivato Pellegrino. Pioli sta cambiando e ha cambiato modo di giocare passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Lato Torino, invece, è cambiato pochissimo sia in società sia dal punto di vista della rosa. Juric rimane saldo al comando con le sue idee di calcio. Per questo le due squadre si presentano con due situazioni diverse. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro