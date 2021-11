Milan-Sassuolo 1-3: gol di Berardi | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma oggi alle ore 15:00 a 'San Siro'. News e cronaca

Subito grande palla gol per il Milan! Cross al volo di Theo Hernandez da sinistra e Ibrahimovic liscia per pochissimo.

Lancio per Ibrahimovic che stoppa di petto e prova la girata, ancora respinto il suo tiro.

Corner per il Sassuolo con palla che arriva a Scamacca, controllo spalle alla porta e girata larghissima.

GOOOL DI ROMAGNOLI!!! - Cross su corner dalla sinistra e Romagnoli sul primo palo spizza in rete!

Gol del Sassuolo. Da calcio d'angolo colpo di testa sul primo palo e palla che resta lì. Scamacca calcia, Maignan respinge, ma trova Kjaer che per sbaglio la manda in rete.

Una prima frazione dai due volti. Nella prima metà ottimo Milan, che crea e spreca tanto, ma poi trova il vantaggio con Romagnoli su corner. Poi il pareggio del Sassuolo su clamoroso errore di Bakayoko e da lì il Milan va in difficoltà. Anche perché poco dopo arriva il 2-1 neroverde su un fortunato rimpallo. Nella ripresa servirà il Milan della prima metà.

Dentro Kessie e Messias per Bakayoko e Brahim Diaz.

Sponda di Ibrahimovic per Saelemaekers che calcia malissimo e alto.

Per il Sassuolo: dentro Defrel per Scamacca.

Dentro Tonali per Bennacer.

Dentro Pellegri per Florenzi.

Il Milan è chiamato a rispondere alla vittoria di ieri dei cugini nerazzurri. C'è stata la grande vittoria di mercoledì, ma in campionato i rossoneri non vincono da due partite. È arrivata la prima sconfitta stagionale a Firenze e ora servono assolutamente i tre punti. Arriva il Sassuolo a San Siro, avversario da sempre ostico. Questa squadra, però, non ha più paura di nulla.