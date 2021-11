Milan-Sassuolo, più di 50mila spettatori a San Siro | Serie A News

Oggi per Milan-Sassuolo più di 50mila spettatori a San Siro. Stefano Pioli e Alessio Romagnoli invitano al rispetto delle norme anti-CoVid

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato che questo pomeriggio, in occasione di Milan-Sassuolo , a 'San Siro' saranno attesi più di 50mila spettatori . I quali, logicamente, sperano di assistere ad una bella vittoria del Diavolo, reduce, in campionato, dall'inopinato k.o. in casa della Fiorentina .

Intanto, ieri, in un video diffuso sui canali social ufficiali del Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ed il capitano Alessio Romagnoli hanno inviato un messaggio ai tifosi affinché continuino a indossare la mascherina e rispettino le norme perché «la partita contro il CoVid non è ancora finita». Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>