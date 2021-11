Milan-Sassuolo: Florenzi in difesa, Bakayoko in mezzo | Serie A News

Alessandro Florenzi e Tiémoué Bakayoko titolari in Milan-Sassuolo di questo pomeriggio a 'San Siro'. Turnover minimo per Stefano Pioli

La bella notizia per Pioli in vista di Milan-Sassuolo, però, è il recupero di Mike Maignan , che riprenderà il suo posto da titolare tra i pali della porta rossonera. Visti i tanti impegni ravvicinati, ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'allenatore farà un turnover minimo , dando, però, una grande chance di mettersi in mostra a due elementi finora utilizzati poco e che hanno brillato ancora meno.

Si tratta di Alessandro Florenzi, che giocherà nel ruolo di terzino destro e di Tiémoué Bakayoko, che giocherà a centrocampo vicino ad Ismaël Bennacer. Per Florenzi e Bakayoko questo Milan-Sassuolo di oggi è l'occasione per cercare di scalare un po' le gerarchie di Pioli. Davanti, toccherà a Zlatan Ibrahimović fare gli straordinari, mentre Junior Messias, eroe del 'Wanda Metropolitano', partirà dalla panchina. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>