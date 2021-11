Milan-Sassuolo, i numeri di mister Pioli | Serie A News

Questi i numeri in rossonero di Stefano Pioli a poche ore da Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. I suoi dati

61 è la percentuale di successi di Pioli in campionato (50 partite vinte su 82). È la seconda più alta per un tecnico del Milan dalla Serie A a girone unico (stagione 1929-1930), dietro solo a Lajos Czeizler (64%).

1,9 è la media-gol del Milan in Serie A sotto Pioli. Solo Czeizler (2,7) e Bigognö (2,0) hanno tenuto una media più alta con i rossoneri tra i tecnici con almeno 70 panchine. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>