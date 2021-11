Milan-Sassuolo, Dionisi: “Ce la giochiamo” | Serie A News

Alessio Dionisi, allenatore neroverde, ha presentato Milan-Sassuolo di questo pomeriggio a 'San Siro'. Nessun timore reverenziale dei suoi

Daniele Triolo

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha presentato Milan-Sassuolo ieri pomeriggio in conferenza stampa. Le dichiarazioni di Dionisi sono state riportate, tra gli altri quotidiani oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«Sarà una partita difficile - ha detto Dionisi su Milan-Sassuolo -. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti contro le big e cercheremo di essere all'altezza degli anni precedenti. Sappiamo che sarà complicato, ma in fondo non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà e al contempo ti dà anche la possibilità di esprimerti. Secondo me faremo la prestazione».

Dionisi ha proseguito così alla vigilia di Milan-Sassuolo: «Io so che ci siamo allenati per prepararla al meglio. Ci presentiamo da sfavoriti sulla carta, però andiamo in campo per ribaltare il pronostico». Intanto, però, ha recuperato Davide Frattesi, al quale è stata condonata la squalifica di una giornata per espressione blasfema. «Stiamo dando continuità ai tre in mezzo al campo. Non abbiamo grande gamba nel coprire gli spazi, Davide è quello che ha più gamba e dovremo stare attenti nelle transizioni e nella costruzione. Il modulo coi tre centrocampisti è un punto di partenza».

Per Milan-Sassuolo, però, Dionisi dovrà fare a meno di Jérémie Boga e di Filip Djuričić. Il tecnico degli emiliani, però, non disdegna di poter mettere in cantiere un'altra sorpresa dopo Juventus-Sassuolo 1-2 di qualche settimana fa. «Siamo stati bravi a capitalizzare quanto di buono fatto con la Juve, ci speravamo e ci proveremo anche stavolta. Ora siamo obbligati a guardare avanti». Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>