Milan-Sassuolo, torna Maignan e gioca Ibrahimovic. La carica di Pioli

Tanto, tantissimo spazio a Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. La gara di oggi, ore 15:00, a 'San Siro', sarà da vincere a tutti i costi per i rossoneri di Stefano Pioli visto che l'Inter, vincendo a Venezia, si è rifatta sotto in classifica. Vediamo le news più importanti uscite nella mattinata odierna, domenica 28 novembre 2021.