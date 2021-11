Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pioli rivoluziona la mediana

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Le scelte di Stefano Pioli e Alessio Dionisi

Le probabili formazioni di Milan-Sassuolo , partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma questo pomeriggio a 'San Siro' alle ore 15:00 . Ecco cosa dicono i quotidiani sportivi oggi in edicola sui possibili schieramenti.

QUI MILAN - Stefano Pioli recupera il portiere titolare, Mike Maignan, e lancia Alessandro Florenzi nel ruolo di terzino destro. Il tecnico rossonero rivoluziona la mediana: spazio a Tiémoué Bakayoko in coppia con Ismaël Bennacer dal 1' (anche se, secondo il 'Corriere dello Sport', alla fine Franck Kessié potrebbe spuntarla sul franco-algerino). Sulla trequarti torna Rafael Leão; in avanti straordinari per Zlatan Ibrahimović.