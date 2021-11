Milan-Sassuolo: il ritorno del leader Maignan | Serie A News

Mike Maignan sarà nuovamente titolare oggi pomeriggio per Milan-Sassuolo a 'San Siro': torna per blindare il primo posto dei rossoneri

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Milan-Sassuolo, si è incentrata su Mike Maignan. Il portiere rossonero, infatti, torna a difendere i pali della porta del Diavolo ad appena 46 giorni di distanza dall'ultimo match disputato (Atalanta-Milan 2-3 del 3 ottobre scorso).

Nel mezzo, però, ha subito un'operazione al legamento del polso sinistro (con tanto di inserimento di una vite nello scafoide) che avrebbe dovuto tenerlo fuori, secondo le tempistiche previste, fino alla fine di quest'anno. Con conseguente rientro ad inizio 2022. Maignan, invece, ha bruciato i tempi e tornerà titolare questo pomeriggio alle ore 15:00 in Milan-Sassuolo a 'San Siro'.

Non poteva scegliere momento migliore, Maignan, per rientrare. In Milan-Sassuolo, infatti, il Diavolo è chiamato a difendere il primo posto in Serie A dagli assalti dell'Inter e davanti a 53mila spettatori. Ciprian Tătărușanu, che lo ha sostituito per 9 partite, non ha fatto male, tutt'altro: ha anche incassato i complimento di mister Stefano Pioli ieri in conferenza stampa a Milanello.

L'esperto estremo difensore rumeno ha giocato bene, parato molto, è stato l'eroe del derby sventando un rigore di Lautaro Martínez. Unica macchia, a Firenze, in occasione del primo gol dei viola di Vincenzo Italiano, in 'collaborazione' con Matteo Gabbia. Ma Maignan è una certezza ed il Milan di certezze ha bisogno per ripartire forte dopo aver subito il primo k.o. in campionato.

Maignan, che per mentalità e professionalità ricorda Zlatan Ibrahimović, ha accelerato i tempi per rientrare il prima possibile. Logicamente, soltanto una volta ottenuto il via libera dai medici poiché clinicamente guarito. La 'rosea' ha ricordato, infine, come il numero 16 francese sarà reinserito anche in lista Champions League e, pertanto, il 7 dicembre a 'San Siro' per Milan-Liverpool spetterà a lui cercare di mettere le mani su un'impresa europea per il Diavolo.