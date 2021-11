Milan-Sassuolo: clamoroso Maignan, torna tra i pali | Serie A News

Mike Maignan sarà titolare oggi in Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Il portiere francese ha bruciato i tempi dopo l'operazione al polso sinistro

Daniele Triolo

Mike Maignan sarà titolare oggi pomeriggio, ore 15:00, a 'San Siro' per Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola quello che non sembrava possibile, sta per diventare realtà. Maignan, infatti, ha bruciato ampiamente i tempi dopo l'operazione al legamento del polso sinistro e sarà in campo contro i neroverdi.

Un recupero, quello di Maignan per Milan-Sassuolo, che, di fatto, ha quasi del miracoloso. L'ex Lille, infatti, avrebbe dovuto star fermo 10 settimane dopo l'intervento. La data prevista per il rientro, infatti, era quella, come minimo, del 22 dicembre 2021, per Empoli-Milan. Più probabile ancora il suo ritorno in campo dopo la sosta, per Milan-Roma del 6 gennaio 2022.

Invece Maignan ha spinto sull'acceleratore ed è stato dichiarato clinicamente e completamente guarito una settimana fa. Si è allenato bene con la squadra, giorno per giorno. Così le indiscrezioni che l'avrebbero voluto in campo per la partita odierna, via via, si sono fatte sempre più insistenti, verosimili, veritiere.

Il portiere transalpino si è allenato duramente anche mentre la squadra è volata in Spagna per giocare contro l'Atlético Madrid al 'Wanda Metropolitano', laddove, di fatto, ha giocato l'ultima delle sue 9 partite il portiere rumeno Ciprian Tătărușanu, pubblicamente ringraziato da mister Stefano Pioli ieri in conferenza stampa a Milanello.

La mentalità di 'Magic Mike' Maignan, dunque, ha fatto la differenza e a partire da Milan-Sassuolo tornerà tra i pali della porta che difende con onore da inizio stagione. Il club lo reintrodurrà anche nella lista UEFA per disputare le partite di Champions League, al posto di Antonio Mirante, di modo da consentirgli di essere in campo per Milan-Liverpool del prossimo 7 dicembre.