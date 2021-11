Milan-Sassuolo: il Diavolo cerca l’ispirazione Champions | Serie A News

Oggi alle ore 15:00 c'è Milan-Sassuolo a 'San Siro'. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, vuole rivedere lo spirito della partita di Madrid

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma oggi alle ore 15:00 a 'San Siro'. Ricordando come, per l'occasione, il Milan recuperi il suo portiere titolare, Mike Maignan, a un mese e mezzo dall'operazione subita per la lesione di un legamento del polso sinistro.

Maignan doveva rientrare ad inizio 2022, invece l'ex Lille ha perfettamente recuperato dal suo infortunio in tempi dimezzati: da dieci a sei settimane di stop. Merito della sua determinazione, ma anche del lavoro dello staff medico rossonero. Oggi, quindi, in occasione di Milan-Sassuolo Maignan tornerà al suo posto tra i pali della porta del Diavolo. Con Ciprian Tătărușanu (ringraziato da mister Stefano Pioli in conferenza stampa) che si accomoderà nuovamente in panchina.

L'Inter, che ieri sera ha vinto sul campo del Venezia, preme: è -1 dai rossoneri in classifica. Il Milan, quindi, dovrà sfruttare un segmento di quattro partite 'alla portata' (contro Sassuolo oggi, poi Genoa, Salernitana ed Udinese) per poter allungare al meglio in vetta alla classifica di Serie A nell'attesa di Milan-Napoli del 19 dicembre prossimo a 'San Siro'. Napoli che, tra l'altro, nello stesso periodo affronterà oggi la Lazio e il 4 dicembre l'Atalanta.

Il successo del 'Wanda Metropolitano' di Madrid, in Champions League, ha dato una scossa a tutto l'ambiente rossonero e Pioli vuole rivedere lo spirito e l'ispirazione della magica notte di mercoledì scorso per ripartire di slancio anche in campionato. Zlatan Ibrahimović, in attacco, farà gli straordinari, vista anche la lesione del bicipite femorale che ha messo fuori causa Olivier Giroud per un mese.

In mezzo al campo, rifiateranno Sandro Tonali e Franck Kessié, con Tiémoué Bakayoko e Ismaël Bennacer pronti a scendere in campo dal 1'. In un 'San Siro' che si preannuncia 'sold out', Pioli ha invitato tutti i tifosi ad indossare la mascherina. Oltre che, naturalmente, a sostenere il Milan in vista di una lotta Scudetto che si preannuncia più che mai equilibrata, dura e tutta da vivere. Ecco come e dove vedere Milan-Sassuolo in tv o in diretta streaming >>>