Milan-Sassuolo, Pioli: “Ecco i nostri obiettivi” | Serie A News

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022, ieri in conferenza stampa a Milanello. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

«State parlando poco del Sassuolo, ma ricordiamoci che andiamo incontro a una squadra veloce e di assoluta qualità. L'importante è che il Milan non abbassi il livello», ha detto Pioli sui neroverdi di Alessio Dionisi. Il tecnico del Diavolo ha quindi proseguito. «Abbiamo obiettivi e ambizioni, come quelle di riportare il Milan dove merita: tornare competitivi per vincere lo Scudetto e raggiungere certe vette anche in Europa. Il nostro processo di crescita continuerà con giocatori di prospettiva, finora abbiamo gettato le basi».

Il Sassuolo è stato l'ultimo avversario a battere il Milan a 'San Siro' in Serie A. Ma c'è il rischio che, dopo la bella gara del 'Wanda Metropolitano' contro l'Atlético Madrid, i rossoneri possano ... rilassarsi? Così Pioli. «Dopo una grande partita, le squadre medie si accontentano, e affrontano l'impegno successivo con superficialità. Le grandi, invece, approfittano del momento per andare ancora più forte».

In Europa il Milan a Pioli è piaciuto, al di là dell'importante successo firmato da Junior Messias. «Mi è piaciuta la capacità di fare giocate semplici, di non sbagliare i palloni banali e tolto convinzione agli avversari». Quindi, il tecnico rossonero si è soffermato a parlare dei singoli, a cominciare da Tiémoué Bakayoko, che oggi giocherà titolare. «Ha avuto qualche difficoltà all'inizio perché è arrivato in condizioni non ottimali. Ma ha fisicità e gioco in verticale. A centrocampo ho un'ampia scelta. Poi a gennaio dovremo fronteggiare l'emergenza nel reparto».

Chiosa di Pioli sullo stesso Messias, il quale, invece, in Milan-Sassuolo dovrebbe entrare a gara in corso. «Mercoledì in Champions è entrato benissimo. Poi l'atteggiamento è sempre la cosa principale. Abbiamo giocatori pronti per gli appuntamenti importanti».