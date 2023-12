Serie A – Milan-Monza, la diretta della partita | LIVE News

Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024

Ecco, di seguito, il match preview di 'acmilan.com' di Milan-Monza, sfida in programma alle ore 12:30 di oggi

Christian Brocchi, doppio ex della sfida, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra Milan e Monza

Le formazioni ufficiali di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12:30 a 'San Siro'

Lorenzo Colombo, attaccante in forza al Monza in prestito dal Milan, oggi affronterà il suo passato e il suo futuro

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 12:30 in campo per Milan-Monza! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto su Milan-Monza. Rossoneri per consolidare il posto nella prossima Champions League

'Il Corriere dello Sport' parla anche della sfida odierna tra il Milan e il Monza. Ibrahimovic potrebbe non esserci a causa delle febbre

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla di Milan-Monza e in particolare del possibile ritrovo tra Galliani e Ibrahimovic

'La Gazzetta dello Sport' parla anche di Milan-Monza. I rossoneri ritrovano Leao e Giroud insieme, dopo giorni dall'ultima volta in Serie A

Ecco le probabili formazioni di Milan-Monza. Stefano Pioli con qualche dubbio. In difesa torna Simon Kjaer. A centrocampo spazio a Pobega

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro' di Milano dove oggi, alle ore 12:30, andrà in scena Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i biancorossi di Raffaele Palladino.