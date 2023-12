Milan-Monza, le formazioni ufficiali: torna Kjær, in mediana c’è Pobega

MONZA ( 3-4-2-1 ): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; P. Pereira, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Mota Carvalho; Colombo. A disposizione : Gori, Sorrentino, Bettella, Birindelli, Cittadini, Donati, F. Carboni, Akpa Akpro, Bondo, Machín, Ciurria, V. Carboni, Vignato, Marić. Allenatore : Palladino. LEGGI ANCHE : Ecco come e dove vedere Milan-Monza in tv o diretta streaming >>>

