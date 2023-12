Milan, inutile pensare allo Scudetto: col Monza per la Champions

'Tuttosport' in edicola questa mattina fa il punto su Milan-Monza . I rossoneri all’ora di pranzo a San Siro avranoo l’occasione per rafforzare la loro posizione in vista della nuova Champions ’24-25. Inutile oggi pensare allo Scudetto, ma vincere contro il Monza permetterebbe ai rossoneri di accorciare sulla Juventus , portandosi a meno cinque dal secondo posto (32 contro 37 dei bianconeri), ma anche di allungare sul quinto, visto che Bologna e Roma (entrambe a quota 25, a meno quattro da 29 attuali del Diavolo) si sfideranno, togliendosi dei punti (il Napoli è salito a 27).

Milan, serve il vero Leao

Il Milan si affiderà a Leao. Il portoghese, fermo per un mese a causa della lesione al bicipite femorale destro rimediata l’11 novembre, è rientrato mercoledì in Inghilterra. Ha giocato tutto il match, 96 minuti complessivi, e ha mostrato, come logico che sia, di non avere ancora la condizione migliore. In quest’annata ha segnato solamente 4 gol fra campionato e Champions: l’ultimo sigillo risale al 7 novembre, Milan-Psg 2-1, ma in campionato Rafa non mette la propria firma addirittura dal 23 settembre, quando un suo gol decise la delicata partita a San Siro contro il Verona. Il Milan ha bisogno di lui: nel ’23-23 era a quota 7 reti e 6 assist.