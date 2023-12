Probabili formazioni, Milan-Monza: Pioli sceglie Kjaer e Pobega

Nella giornata di oggi, domenica 17 dicembre , alle ore 12:30 , il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Monza di Palladino . I rossoneri dovranno portare a casa i tre punti per ripartire in campionato dopo la brutto sconfitta di Bergamo. Ecco le probabili formazioni di Milan e Monza , secondo le ultime da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Milan-Monza, le probabili formazioni

Per il Milan e Pioli due importanti novità, una positiva e una negativa. Kjaer torna, mentre si ferma Musah. Simon dovrebbe partire titolare, con Theo Hernandez di nuovo a sinistra e Florenzi a destra. I ragazzi in alternativa: Jan-Carlo Simic in mezzo, Bartesaghi in fascia. Al posto di Musah dovrebbe giocare Pobega. Fisicità preferita alle geometrie di Bennacer e Adli. In attacco, invece, dovrebbe giocare il tridente titolare formato da Pulisic, Giroud e Leao, con spazio per tutti nella ripresa.