Milan-Monza, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Mister Pioli non ha parlato in conferenza stampa, ma ai microfoni di Milan TV è intervenuto Fik Tomori: "Dobbiamo sfruttare le buone sensazioni che ci siamo portati via da Newcastle, abbiamo affrontato il Monza nel precampionato e sappiamo che sono molto bravi con il pallone. Sarà una partita molto difficile, siamo indietro di nove punti ma il campionato è ancora lungo. Concentriamoci su di noi e tutto può succedere".

QUI MONZA — I brianzoli a San Siro ripartono dalle loro certezze: una è la coppia d'attacco Mota-Colombo, alle cui spalle agirà Colpani, per ora uno tra i più brillanti della squadra di Palladino in stagione. In difesa rientrano Caldirola e Marí (unico diffidato), che avevano saltato l'ultima casalinga al Brianteo contro il Genoa, vinta 1-0. Completerà il reparto D'Ambrosio, a difesa di Di Gregorio, portiere in un ottimo momento di forma. L'unica assenza "pesante" per i biancorossi resta quella di Caprari, ai box per un brutto infortunio al ginocchio. Non dovrebbero esserci modifiche al centrocampo, che sarà formato Kyriakopoulos e Ciurria sugli esterni, con Pessina e Gagliardini a completare la diga centrale. Bottino altalenante in trasferta per il Monza finora: due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, ma l'ultima sconfitta lontano da casa risale al 22 ottobre contro la Roma.

Queste le parole dell'allenatore ospite alla vigilia: "La classifica è bella e questa è stata un'ottima settimana. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, è la prima volta che affrontiamo il Milan senza il presidente Berlusconi ma, come mi diceva spesso lui, "chi ci crede combatte e vince". Era molto ambizioso e noi dobbiamo proseguire con questa mentalità".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan ha vinto entrambe le sfide contro il Monza in Serie A; soltanto l'Atalanta ha registrato finora tre successi su tre contro i brianzoli nel massimo campionato.

Dopo una serie di quattro successi di fila in match giocati alle ore 12.30 in campionato, il Milan ha perso la gara più recente in questo orario, contro il Sassuolo. Il Monza è rimasto imbattuto in quattro delle cinque partite disputate alle ore 12.30 in Serie A (2V, 2N), l'unica sconfitta è arrivata contro la Roma lo scorso 22 ottobre.

Milan e Monza sono due delle quattro squadre con la più alta percentuale di passaggi riusciti in questo torneo: 86.4% per i brianzoli, 86.2% per i rossoneri, dietro soltanto a Napoli e Inter (87% entrambe).

Christian Pulisic ha preso parte a otto gol (cinque reti, tre assist) nelle prime 13 partite col Milan in campionato; tra i giocatori che hanno esordito in Serie A dal 2004/05, solo in quattro contano almeno 10 partecipazioni dopo le loro prime 14 sfide in rossonero: Gilardino (10), Ronaldo (11), Balotelli (13) e Ibrahimović (14).

DOVE GUARDARE MILAN-MONZA — In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN e Sky Sport. Per guardare Milan-Monza in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 11.30 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 12.20 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A — Sarà Gianluca Aureliano, 43enne bolognese, l'arbitro di Milan-Monza. Due precedenti a testa in Serie A con le due squadre per il fischietto emiliano, e in entrambi i casi il più recente contro l'Empoli: per i rossoneri il 3-1 dell'1 ottobre 2022, per i brianzoli il 2-0 dello scorso 23 agosto. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Scarpa e Yoshikawa, il quarto ufficiale Airoldi e il VAR Paterna (Mazzoleni agirà da AVAR).

Sono quattro le sfide già disputate nella 16ª giornata di Serie A: venerdì 15 dicembre si è giocata Genoa-Juventus (1-1) mentre sabato 16 è stato il turno di Lecce-Frosinone (2-1), Napoli-Cagliari (2-1) e Torino-Empoli (1-0). Milan-Monza apre il programma di una domenica 17 che vedrà anche Udinese-Sassuolo e Fiorentina-Hellas Verona alle 15.00, Bologna-Roma alle 18.00 e Lazio-Inter alle 20.45. A chiudere il turno, lunedì 18 alle 20.45, Atalanta-Salernitana.

Questa la classifica attuale: Inter 38; Juventus* 37; Milan 29; Napoli* 27; Roma e Bologna 25; Fiorentina 24; Atalanta e Torino* 23; Monza e Lazio 21; Lecce* 20; Frosinone* 19; Genoa* 16; Sassuolo 15; Cagliari* 13; Udinese ed Empoli* 12; Hellas Verona 11; Salernitana 8. (* = una partita in più). LEGGI ANCHE: Milan-Monza, le probabili formazioni. Le ultime sulle scelte di Pioli

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.