Milan-Monza, Loftus-Cheek: “Sarà dura e difficile. Ma siamo il Milan”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12:30 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Stiamo bene, vibrazioni positive dopo la partita contro il Newcastle. Non siamo passati in Champions League, ma ora siamo concentrati solo sulla partita di oggi. Sarà una partita dura e difficile, ripeto, soprattutto a livello fisico. Ce li ricordiamo dal pre-campionato. Sarà dura, ma noi siamo il Milan e dobbiamo vincere".