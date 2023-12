Milan-Monza, Colombo sfida il suo passato e il suo futuro

Lorenzo Colombo, attaccante in forza al Monza in prestito dal Milan, oggi affronterà il suo passato e il suo futuro

Lorenzo Colombo , attaccante in forza al Monza in prestito secco dal Milan , si prepara ad affrontare da avversario il suo passato e il suo futuro.

Colombo oggi Monza, domani Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nella scorsa stagione il classe 2002, allora in prestito al Lecce, non disputò la gara a San Siro contro il Milan a causa dell'influenza. Oggi, malanni di stagione permettendo, sfiderà il suo passato e il suo futuro. Il giocatore, infatti, voluto fortemente da Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, affronterà la squadra che detiene la proprietà del suo cartellino. A giugno l'attaccante di Vimercate farà ritorno a Milanello. In rossonero, dopo una lunga trafila nelle giovanili da quando aveva 8 anni, ha avuto solamente la possibilità di esordire in Serie A, prima, e, esordire e segnare, poi in Europa League contro il Bodo Glimt nell'estate 2020.