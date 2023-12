Milan-Monza, Galli: “Oggi è d’obbligo ricordare il Presidente Berlusconi”

Filippo Galli, ex calciatore e dirigente rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Monza, partita della 16^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12:30 allo stadio di 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. “Qualcuno l’ha definito il derby di Villa San Martino ricordando il Presidente Silvio Berlusconi. È una giornata particolare in cui è d’obbligo ricordare quello che il Presidente ha fatto per il Milan, portandolo sul tetto del mondo e quello che ha fatto al Monza, portandolo in Serie A: solo una persona innovativa come lui poteva riuscirci”. LEGGI ANCHE:Ecco come e dove vedere Milan-Monza in tv o diretta streaming >>>