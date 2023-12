Milan-Monza, Ibrahimovic in forte dubbio per la febbre

'Il Corriere dello Sport' parla anche della sfida odierna tra il Milan e il Monza. Grande attesa oggi a San Siro per la prima di Zlatan Ibrahimovic nel ruolo di senior advisor di Redbird e dei rossoneri. La sua presenza in tribuna per la sfida contro il Monza è legata però alle condizioni fisiche. L’ex attaccante negli ultimi 3 giorni è stato colpito da una forte influenza e pure oggi la sua presenza è in dubbio. Dopo la nomina ufficiale come consulente del proprietario Cardinale, Zlatan avrebbe dovuto avere un colloquio con la squadra e il tecnico a Milanello nella giornata di venerdì, ma il confronto è saltato a causa della febbre. Anche ieri, per lo stesso motivo, non si è presentato al centro sportivo, oggi dipenderà dal suo stato di forma. Ma si tratta solo di questione di tempo. LEGGI ANCHE: Milan-Monza, le probabili formazioni. Le ultime sulle scelte di Pioli