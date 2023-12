Milan-Monza, Leao e Giroud di nuovo insieme: i numeri parlano chiaro

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla anche della partita di oggi tra il Milan e il Monza. I rossoneri ritrovano in Serie A la coppia del gol formata da Leao e Giroud. L’ultima volta che hanno giocato qui insieme in A è stata quarantatré giorni fa. Per Rafa l'ultimo gol vittoria al Verona. Per Giroud, il gol a San Siro in campionato, manca dal 26 agosto, debutto stagionale in casa: doppietta al Torino, poi stop e gol solo in trasferta.