Serie A – Lazio-Milan, la diretta della partita dell’Olimpico | LIVE NEWS

Il LIVE di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022. La diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Reduce da una vittoria in campionato contro il Genoa e da una pesante sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan questa sera non può sbagliare. La squadra di Stefano Pioli dovrà vincere se vorrà tornare in vetta al classifica dopo che i nerazzurri hanno vinto contro la Roma e si trovano momentaneamente a +1 dai rossoneri e con una gara da recuperare. Bisogna vincere in un modo o nell'altro, badando più all'efficacia che all'estetica. Lo sa Pioli, lo sa tutto l'ambiente rossonero: questa sera non sono ammessi passi falsi.