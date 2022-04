Lazio-Milan, attesi più di 25mila tifosi: la maggioranza è rossonera | News

Sono attesi più di 25mila tifosi allo Stadio 'Olimpico' di Roma ad assistere al match tra Lazio e Milan: la maggioranza è rossonera

Questa sera, alle ore 20.45, il Milan sarà ospite della Lazio allo Stadio 'Olimpico' di Roma . Sarà una gara molto importante per i rossoneri, i quali vorranno vincere per riappropriarsi della vetta della classifica dopo la vittoria dell' Inter e lo scivolone del Napoli contro l' Empoli . Troveranno dinanzi una Lazio che vorrà conquistare i tre punti e scavalcare in classifica la Fiorentina , caduta quest'oggi a Salerno .

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' questa mattina, sono attesi all'Olimpico circa 25 mila tifosi. La maggioranza degli spettatori saranno dalla parte del Milan, con il settore ospiti sold out (9 mila posti esauriti) e circa altri 3mila tifosi dei rossoneri sparsi per lo stadio. Come già ampiamente comunicato, la Curva Nord della Lazio non prenderà parte al match per il caro biglietti. Intanto un obiettivo di calciomercato si avvicina. Ecco di chi si tratta.