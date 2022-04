Lazio-Milan, coreografia della Curva Sud ed esodo rossonero

Saranno quasi 15mila i tifosi rossoneri per Lazio-Milan allo stadio. La maggioranza sarà nettamente milanista ed è prevista una sorpresa.

Ieri pomeriggio Stefano Pioli aveva detto che i tifosi rossoneri avevano già vinto lo Scudetto per quanto gli riguarda e in occasione di Lazio-Milan i milanisti hanno risposto di nuovo presenti. Sarà un vero e proprio esodo quello che ci sarà stasera. Saranno tra i 10 e 15 mila i tifosi milanisti che arriveranno all'Olimpico per assistere alla partita. Numeri strepitosi che, complice anche lo sciopero di tifo della curva laziale, renderanno i milanisti la maggioranza all'interno dell'impianto. Già tutto esaurito da tempo il settore ospiti, con quelli immediatamente vicini pure destinati ai milanisti. Inoltre, tanti quelli che saranno anche in tribuna.

A rendere ancora più infuocato il clima, ancora più rossonero, ci ha pensato la Curva Sud, che ha annunciato una coreografia per la partita di oggi. Ecco il comunicato: "Stasera troverete delle plastiche colorate posizionate su tutti i seggiolini del settore ospiti, non toccatele e né spostatele per nessun motivo, la coreografia verrà aperta poco prima dell'ingresso delle squadre in campo, nella parte alta del settore verrà srotolato uno striscione nelle ultime 10 file. Aspettate istruzioni dai vocalist per l'apertura".