Barzagli: “Se vuole vincere il campionato, il Milan dovrà vincerle tutte”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan, club che sta lottando per lo scudetto

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN', Andrea Barzagli ha parlato della lotta scudetto, con Inter e Milan protagoniste assolute. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore della Juventus: "Il Milan sa di dover giocare una partita difficile contro una squadra importante. Se vuole vincere il campionato però le deve vincere tutte, come l'Inter del resto. Se vogliono raggiungere quel sogno servono gare toste, concrete e con una grande mentalità". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza, idea in attacco.