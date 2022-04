Lazio-Milan, il match preview di acmilan.com | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato il 'match preview' della sfida di questa sera all'Olimpico contro la Lazio

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Una trasferta delicata che arriva in un momento chiave del campionato: 34ª giornata di Serie A, quintultima partita stagionale, e allo Stadio Olimpico di Roma si gioca Lazio-Milan. I rossoneri scendono in campo alle 20.45 per dare continuità a una striscia positiva che in campionato dura da 11 partite e per ritrovare la vetta della classifica. Ecco la nostra consueta anteprima del match.

QUI MILANELLO

L'imperativo della settimana è stato quello di mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia per rilanciarsi in campionato. Mister Pioli recupera - almeno per la panchina - due pedine di grande importanza come Ante Rebić e Zlatan Ibrahimović. Non sarà della partita Ismaël Bennacer, per i postumi di una distorsione alla caviglia patita nel Derby. Assenti anche Florenzi e il lungo degente Kjær. La lista dei diffidati resta ferma a due giocatori: Romagnoli e Brahim.

Le parole di Stefano Pioli alla vigilia in conferenza stampa: "Siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del momento che stiamo vivendo, che è il più elettrizzante ed eccitante che si possa vivere. I nostri tifosi hanno già vinto lo Scudetto e averli così numerosi all'Olimpico non può che spingerci ulteriormente".

QUI LAZIO

È stata una settimana particolare per la Lazio, che ha recuperato proprio negli ultimi giorni diversi elementi della rosa colpiti da sintomi influenzali. Le uniche due assenze sicure dovrebbero essere quelle di Marusić (diffidato) e Pedro. Immobile, Luiz Felipe e Patric gli altri tre diffidati in casa biancoceleste. La formazione di Sarri è reduce da due vittorie e un pareggio dopo la sconfitta nel Derby e cerca un acuto per restare in scia alla Roma e conquistare un posto in Europa.

"Il Milan è una squadra forte e prende un numero limitato di gol - ha esordito Maurizio Sarri in conferenza stampa - Li abbiamo già affrontati in due partite che loro hanno vinto agevolmente. La distanza era netta, speriamo di assottigliarla. La speranza è che domani sia una partita diversa".

PRE-PARTITA

La porta rossonera è imbattuta in campionato da 564 minuti, l'ultimo gol subito resta quello di Udogie in Milan-Udinese del 25 febbraio: sono 6 i clean sheets consecutivi in Serie A, il Milan non arriva almeno a 7 dal febbraio 1994. I rossoneri nel 2022 hanno incassato solo 7 reti in campionato (in 14 incontri), solo il Liverpool (sei reti incassate in 13 gare – 0.46 a match) vanta una media gol subiti più bassa dei rossoneri (0.5 a match). Dopo il 2-0 della gara d'andata, il Milan potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2005/06 (2-0 all'andata, 0-0 al ritorno).

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Lazio-Milan verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio dell'Olimpico. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e Garrincha. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Marco Guida il direttore di gara all'Olimpico: il classe 1981 della sezione di Torre Annunziata ha alle spalle 175 partite arbitrate in Serie A. 30 i precedenti con i rossoneri e un bilancio di 14 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. L'ultimo incrocio stagionale è il Derby di ritorno del 5 febbraio: 2-1 in rimonta con grande protagonista Giroud.

La 34ª giornata è suddivisa in tre giorni. Ieri, sabato 23 aprile, si sono giocate quattro partite: Torino-Spezia 2-1, Venezia-Atalanta 1-3, Inter-Roma 3-1 e Verona-Sampdoria 1-1. Oggi il programma si è aperto con Salernitana-Fiorentina alle 12.30, poi Empoli-Napoli e Bologna-Udinese alle 15.00, Genoa-Cagliari alle 18.00 e Lazio-Milan alle 20.45. Il programma del turno si chiuderà domani con Sassuolo-Juventus alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 72*; Milan 71*; Napoli 67*; Juventus 65*; Roma 58; Lazio 56*; Fiorentina 56**; Atalanta 54*; Hellas Verona 49; Sassuolo 46*; Torino 43*; Udinese 39**; Bologna 38**, Empoli 34*; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28*; Venezia*, Salernitana**, Genoa 22* (* una partita in meno, ** due partite in meno).

