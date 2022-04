Lazio-Milan, Radu: “Questa partita vale la qualificazione europea”

Radu, giocatore biancoceleste, ha parlato a DAZN prima di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022.

Il giocatore biancoceleste Stefan Radu ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che questa partita vale l'Europa per noi. Vincendo oggi prendiamo una buona strada per raggiungere l'obiettivo. Sicuramente sarà un problema in più per noi non avere i tifosi, ma sappiamo che da fuori la curva ci darà un bel sostegno".