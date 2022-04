Donnarumma: “Auguro al Milan di vincere lo scudetto. Su Navas…”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo aver vinto lo scudetto con il Psg

Gianluigi Donnarumma , ex portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. L'estremo difensore è diventato campione di Francia con il Psg. Ecco cosa ha detto: "La vittoria del decimo titolo era un obiettivo, ci dispiace per la Champions. Resto al Psg e proverò a vincere la Champions League. È stata una bella soddisfazione. Per me si è trattato di un anno di ambientamento, ma sono davvero contento per com'è andata. Ci dispiace aver dato una delusione ai nostri tifosi in Champions, ma proveremo a rifarci

Sulla concorrenza con Navas: "Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare".