Milan, Crespo: “Giroud è specialista nel segnare nei momenti decisivi”

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Olivier Giroud. Ecco cosa ha detto: "Giroud è un top player, specialista nel segnare nei momenti fondamentali. Magari non fa montagne di gol, ma è come se sapesse scegliere i momenti giusti per incidere. Non dimentichiamoci che è stato proprio lui a tener vivo il campionato, con la sua doppietta all'Inter. In quella serata ha tramortito la squadra di Inzaghi, che ormai si è ripresa, però il Milan non deve abbandonare la lotta. Leao ha grandi potenzialità ma deve svegliarsi, e sta tornando Ibra. D'altra parte, la Lazio deve fare punti se vuole conquistare un posto in Europa. Lo stop della Roma fa bene al morale».