Lazio-Milan, ecco i precedenti tra i due club in Serie A / News

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, partita valida per la 34^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria dell'Inter i rossoneri hanno un solo obiettivo per tenere viva la lotta scudetto: la vittoria. Ma come sono andati i precedenti in campionato tra le due squadre? Questo sarà il 158º confronto in Serie A tra Lazio e Milan: avanti nel bilancio i rossoneri grazie a 68 vittorie e 30 sconfitte, completano il quadro 59 pareggi. Intanto un obiettivo di calciomercato si avvicina. Ecco di chi si tratta