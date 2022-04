Lazio-Milan, Giroud: “Usiamo la sconfitta per vincere. Giochiamo liberi”

Olivier Giroud, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Lazio-Milan, partita della 34^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla sconfitta in Coppa Italia: "Dobbiamo odiare la sconfitta e la vogliamo usare per vincere oggi. Siamo tanto determinati per vincere per i nostri tifosi e vogliamo renderli orgogliosi di noi. Dobbiamo giocare con fiducia, entusiasmo e liberi".