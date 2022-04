Lazio-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Sarri e Pioli

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Lazio-MIlan. La gara si giocherà questa sera allo stadio Olimpico

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le probabili formazioni di Lazio-Milan. La gara si giocherà questa sera, alle ore 20:45, allo stadio Olimpico. I biancocelesti devono vincere per qualificarsi alla prossima Europa League, mentre i rossoneri devono portare a casa i tre punti per alimentare ancora il sogno scudetto. Ecco le probabili formazioni di Lazio e Milan.

QUI LAZIO - La squadra di Sarri ha vissuto una settimana complessa, visto che molti giocatori sono stati colpiti da virus influenzale. In ogni caso, a parte Pedro, sono tutti recuperati. A centrocampo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in avanti spazio a Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Indisponibile Pedro. Dubbio in porta tra Strakosha e Reina.

QUI MILAN - Pioli ha ancora qualche dubbio, soprattutto sulla trequarti. Con l'indisponibilità di Ismael Bennacer, Sandro Tonali e Franck Kessie giocheranno a centrocampo. Sulla trequarti dunque spazio a Brahim Diaz, anche se non è escluso l'inserimento a sorpresa di Rade Krunic. Sulla destra il solito ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias, con il primo leggermente favorito. In attacco Oliver Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che torna in panchina insieme ad Ante Rebic. Indisponibili Kjaer e Florenzi, oltre appunto a Bennacer.

LAZIO (4-3-3) - Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

