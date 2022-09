Derby Milan-Inter 3-1: gol strepitoso di Rafael Leao | LIVE NEWS

Tante, tante occasioni per il Milan in questo primo tempo e risultato assolutamente bugiardo. I rossoneri passano addirittura in svantaggio per una disattenzione difensiva ben sfruttata dai nerazzurri, ma per il resto hanno il controllo della partita e creano tantissimo. Il pareggio arriva con Rafael Leao, alla prima marcatura in un Derby, ma i gol rossoneri potevano essere molti di più.