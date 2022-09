Derby Milan-Inter, le chiavi della partita secondo ‘acmilan.com’ | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le possibili chiavi di lettura della partita di oggi contro l'Inter

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - La grande imprevedibilità è tra i motivi che rendono unico ogni Derby. Spesso la classifica e il periodo delle squadre, ingannano i pronostici, lasciando spazio a delle sorprese. I rossoneri da Campioni d'Italia in carica giocheranno in casa, dove la vittoria in una stracittadina manca da tempo e darebbe un carico impagabile di energia. Si preannuncia un Milan-Inter spettacolare, al campo l'ardua sentenza. Intanto, proviamo a indicare e approfondire le possibili chiavi della gara.

ATTACCO E ATTACCANTI

Troppo facile ma doveroso, mettere l'attacco come reparto e gli attaccanti come giocatori in cima alla lista. Ricordando un'assenza notevole nella fila nerazzurre: Lukaku. Il belga ha colpito il Diavolo in cinque Derby diversi, non doverlo riaffrontare sembra una buona notizia ma al suo posto potrebbe esserci Correa, il quale ha proprio nel Milan - ai tempi della Lazio - la vittima preferita con quattro gol realizzati. Senza dimenticare Lautaro Martínez, il principale pericolo per la retroguardia di Pioli: lo dimostrano le doppiette nel Derby di campionato (febbraio 2021) e in quello di Coppa Italia (aprile 2022). I rossoneri, però, possono ribattere a testa alta, rispolverano i dolci ricordi dell'ultimo Derby di Serie A scolpito, a proposito di bomber, dalla doppietta di Giroud. Una delle tappe più importanti per poi realizzare il sogno Scudetto. Olivier vuole ricandidarsi, è l'uomo dei gol pesanti nelle partite pesanti, e ha in San Siro un "amico", una stagione fa come oggi visto che in casa (Bologna) ha da poco ritrovato la rete. Dalle prestazioni offensive e più in generale dallo sviluppo del gioco in avanti dipenderà molto l'esito finale.

UN BINARIO, DUE TRENI

Spostando l'attenzione da vicino alle porte e alle aree di rigore, i riflettori si spostano lungo la fascia: la sinistra per il Milan, la destra per l'Inter. Hernández contro Dumfries ha le carte in regola per rappresentare uno dei duelli cruciali dell'incontro. Theo è un'arma letale, Denzel un asso nella manica. Si troveranno ancora una volta di fronte in una lotta di potenza, velocità e anche nervi. Nel famoso Derby di Giroud, l'olandese segnò un gol irregolare e poi sprecò un'occasione davanti alla porta, mentre il francese prese un cartellino rosso per un fallo nel recupero proprio ai danni del diretto avversario. Esterni di forza fisica e doti tecniche, entrambi hanno già timbrato il cartellino in questo inizio di annata. Inzaghi e ancora di più Pioli fanno fatica a rinunciarci: è quasi impossibile, sono troppo preziosi. Attenzioni alle loro progressioni e ai cross per le punte, provenienti anche dal lato opposto con i vari Calabria, Messias e Saelemaekers, Dimarco e Gosens.

CALCI PIAZZATI

Per il Milan soprattutto da limitare e proteggere, per l'Inter da usare. I nerazzurri hanno più centimetri e un'ottima qualità in situazioni da fermo: calci d'angolo o punizioni - più relativi sviluppi - cambia poco, abbonando i giocatori alti e dallo stacco imperioso. Dumfries a Lecce e Martínez a Roma sono solo gli esempi più recenti. Dall'altra parte i rossoneri a volte soffrono troppo i calci piazzati, il gol di Becao ma anche quello di Perišić nel Derby 2022 arrivano proprio da lì. Ma nel Derby d'andata di un anno fa, la battuta di Tonali e lo stacco di Tomori avevano portato all'autorete di de Vrij per il pareggio. In questo senso ricopriranno un ruolo rilevante i portieri, nell'intervenire e dare sicurezza: Maignan, decisivo a Reggio Emilia con il rigore parato a Berardi, e Handanovič.