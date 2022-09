Milan-Inter, Pioli: “Battaglia senza favoriti. Rispetto per loro, non paura”

Il Milan non vince un derby in casa dal gennaio 2016: "Abbiamo preparato al meglio questa gara, nei minimi dettagli, proveremo a fare il massimo per avere dei vantaggi negli episodi. Stiamo pensando solo al derby e a come poterlo vincere. Per farlo, bisognerà prendersi anche dei rischi. Abbiamo i nostri concetti di gioco, cercheremo di portarli avanti con forza ed energia. Mettendoci qualità, fondamentale per vincere questo tipo di gare. Rispettiamo l'Inter ma non abbiamo paura, ce la giocheremo. L'arrivo di alcuni giocatori mi sta portando a pensare a qualche novità tattica".