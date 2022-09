Milan-Inter, le probabili formazioni: De Ketelaere c’è, poi solo conferme

Ecco le probabili formazioni di Stefano Pioli e Simone Inzaghi in vista del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha riportato le probabili formazioni del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Scelte quasi scontate per Stefano Pioli, che getta nella mischia Charles De Ketelaere dal primo minuto. Il grande colpo del calciomercato rossonero agirà tra le linee e proverà a dare quella imprevedibilità alla manovra che è mancata totalmente a Sassuolo. Per il resto scelte praticamente scontate, con la solita difesa e il solito centrocampo. Sulla trequarti è sempre aperto il ballottaggio tra Junior Messias e Alexis Saelemaekers, ma a spuntarla è il brasiliano.

Inter

Qualche dubbio in più per l'Inter, che sorride per il recupero di Alessandro Bastoni. A sinistra scalpita Dimarco, ma il favorito per un posto da titolare è Matteo Darmian. Piccolo ballottaggio anche in attacco, con Edin Dzeko e Joaquin Correa che si giocano il posto di spalla di Lautaro Martinez: il bosniaco è favorito. Ecco le probabili formazioni del derby Milan-Inter.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Dest, Kjaer, Thiaw, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Saelemaekers, Adli, Brahim Diaz, Lazetic, Origi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Onana, Cordaz, Acerbi, D'Ambrosio, Dimarco, Bellanova, Gosens, Asllani, Gagliardini, Mhkitaryan, Correa. Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming