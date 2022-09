Derby Milan-Inter, Origi recuperato: è l’arma in più dalla panchina

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sulla formazione del Milan in vista del derby contro l'Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Stefano Pioli ritorna sui suoi passi dopo i tanti cambi effettuati contro il Sassuolo e mette in campo quelli che sembrano i titolari rossoneri. Solita difesa con Maignan, Calabria, Kalulu, e Theo Hernández, a centrocampo ritorna Sandro Tonali dal primo minuto.

A differenza delle partite contro i neroverdi tornerà Divock Origi, completamente ristabilito dopo i problemi fisici accusati nei giorni scorsi. Il belga può diventare un'arma importante a gara in corso per dare il cambio ad Olivier Giroud. Niente da fare invece per Ante Rebic: il croato non ha ancora smaltito l'infortunio alla schiena. Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming