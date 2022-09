Derby Milan-Inter, Tonali: “Un episodio può cambiare la partita”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del derby Milan-Inter, partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni. "Sarà una partita intensa, questo è poco ma sicuro. Noi in questa settimana abbiamo lavorato tanto, come sempre. Ma abbiamo lavorato anche sugli errori delle scorse partite. C'è stato modo di rivedere tutto e preparare questa gara. Che non è una gara come le altre. Dobbiamo fare di tutto per portare a casa la vittoria. Il derby si baserà sugli episodi e sul mantenere la concentrazione per tutta la gara. Basta un solo episodio, come è stato nello scorso anno, per cambiare la storia di questa partita". Ecco come e dove seguire il derby Milan-Inter in tv o in diretta streaming >>