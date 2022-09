Milan, Maldini: “Nuova proprietà? Sarà ancora un progetto sostenibile”

Paolo Maldini , dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima del derby Milan-Inter , partita della 5^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni.

Su come ci arriva al derby: "La scorsa stagione è stata trionfale e ci siamo goduti quello che abbiamo costruito. La costruzione di questa squadra non era mirata ad un anno dove davamo tutto e poi sparire, ma per durare nel tempo. Cercare di mantenere questo livello e aumentare gli obiettivi".