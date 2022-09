Milan-Inter, Cardinale-Zhang: sfida tra due mondi. Oggi la stretta di mano

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si è soffermata sul derby Milan-Inter , partita valida per la 5^ giornata di Serie A, guardandolo da una prospettiva diversa. Dal campo si passa alla tribuna di San Siro che, per la prima volta, accoglierà il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale . Il numero uno di RedBird stringerà la mano al presidente dell'Inter Steven Zhang, che sancirà la prima conoscenza tra due mondi totalmente opposti. I due, nel futuro prossimo, dovranno anche collaborare per la nota questione Nuovo Stadio.

Sui seggiolini di San Siro, quest'oggi, sarà presente anche Paul Singer , numero uno di Elliott e proprietario del club rossonero fino a pochi giorni fa. Due proprietà in un colpo solo; tre se si considera anche la probabile presenza di Adriano Galliani. È ovvio, però, che i riflettori saranno puntati specialmente su Cardinale , passato da perfetto sconosciuto che festeggia lo scudetto in Piazza Duomo a punto di riferimento assoluto in pochi mesi. Dopo il closing del 31 agosto, il fato ha voluto che la prima partita fosse quella più importante per i tifosi rossoneri. Gerry sperimenterà l'aria del derby da vicino prima del 14 settembre , giorno dell'assemblea dei soci che vedrà le cariche del nuovo Milan targato RedBird.

Rispetto a Cardinale, Zhang è un milanese navigato. Il presidente nerazzurro arriva al derby dopo un mercato tormentato, in cui è arrivato il veto alla cessione di Milan Skriniar. Se lo slovacco quest'oggi fronteggerà Rafael Leao il merito è suo. L'altro suo no relativo all'acquisto di Francesco Acerbi aveva generato un po' di tensione, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi. Steven oggi vivrà a San Siro la partita che sicuramente sente di più: le immagini di un Milan festante per le vie di Milano non gli sono ancora andate giù. Con il tempo si è fatto emotivo, focoso e scaramantico. Vorrebbe una serata come quella di aprile, ma il collega americano non sarà sicuramene d'accordo. Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming