Milan, scatta l’ora del derby. Parla Vranckx, Cardinale a San Siro

Aster Vranckx ha parlato per la prima volta da giocatore del Milan. Oggi è il giorno del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A. Sarà già decisivo? Nelson Dida pensa di sì. Per questa occasione ci sarà la prima apparizione ufficiale di Gerry Cardinale da nuovo proprietario rossonero. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!