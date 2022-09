Derby Milan-Inter, novità dell’ultim’ora: Inzaghi lancia Correa titolare

Novità dell'ultim'ora in casa Inter in vista del derby contro il Milan, valido per la 5^ giornata di Serie A. Joaquin Correa verso la titolarità

Renato Panno

Manca sempre meno al fischio d'inizio del derby Milan-Inter, partita valida per la 5^ giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' c'è una novità molto importante in casa nerazzurra. Se nelle scorse ore era dato praticamente per certo l'impiego di Edin Dzeko dal primo minuto, destinato a sostituire l'infortunato Romelu Lukaku, in questi minuti sta prendendo sempre più quota l'ipotesi Joaquin Correa.

Ecco il motivo

Simone Inzaghi sarebbe orientato verso la soluzione argentina che tanto aveva pagato in occasione della stracittadina dello scorso anno in Coppa Italia, che ha visto l'Inter vincere 3-0. Il 'Tucu' viene considerato adatto alla partita per togliere riferimenti alla coppia centrale formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori, maestri nell'uno contro uno. Ecco allora la probabile formazione dell'Inter.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro, Correa.