Milan-Inter, Zenga: “Theo-Dumfries uno dei duelli più belli del campionato”

Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha parlato dei duelli principali del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A

Walter Zenga , ex portiere nerazzurro, ha parlato dei duelli principali del derby Milan-Inter , valido per la 5^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Quale sarà quello decisivo? "Dumfries-Theo è uno dei duelli più belli dell’intero campionato, ma mi intriga pure la sfida qualità tra De Ketelaere e Calhanoglu". Ecco dove e come vedere il derby Milan-Inter in tv e in streaming